Украинская певица, победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос засветилась на роскошном отдыхе в Дубае и раскрыла секрет идеальных губ.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта Димопулос опубликовала фото, сделанное в ресторане. Певица позировала в роскошной блузке, очаровывая своим видом, а также видом позади нее.

«На свидание», - подписала фото звезда, намекнув, что решила устроить романтический ужин с мужем.

В комментариях звезде оставили массу теплых слов и комплиментов по поводу ее внешности.

«Вами невозможно налюбоваться», «Глаз не оторвать», «Какая ты красотка», «Мама мия», «Ох что это за девушка богиня», «Ваша энергетика огонь», «Шикарная женщина», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц спросила у артистки, делали ли она перманентный макияж.

«Добрый вечер! У вас перманент на бровях и губах?) Очень красивые брови и губы», - спросили у Санты.

«На губах да, на бровях нет», - честно призналась Димопулос.

Напомним, что Димопулос показала свою маму, а та поспешила с ответом: "Я офигенная".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос в невероятном платье похвасталась отдыхом в ОАЭ: «Наконец-то мы…».

Также Politeka писала, что Димопулос застукала своего мужа врасплох: «Что ты прячешься?».