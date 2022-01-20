Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта Димопулос опубликовала фото, сделанное в ресторане. Певица позировала в роскошной блузке, очаровывая своим видом, а также видом позади нее.
«На свидание», - подписала фото звезда, намекнув, что решила устроить романтический ужин с мужем.
В комментариях звезде оставили массу теплых слов и комплиментов по поводу ее внешности.
«Вами невозможно налюбоваться», «Глаз не оторвать», «Какая ты красотка», «Мама мия», «Ох что это за девушка богиня», «Ваша энергетика огонь», «Шикарная женщина», - пишут пользователи сети.
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Одна из поклонниц спросила у артистки, делали ли она перманентный макияж.
«Добрый вечер! У вас перманент на бровях и губах?) Очень красивые брови и губы», - спросили у Санты.
«На губах да, на бровях нет», - честно призналась Димопулос.
Напомним, что Димопулос показала свою маму, а та поспешила с ответом: "Я офигенная".
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос в невероятном платье похвасталась отдыхом в ОАЭ: «Наконец-то мы…».
Также Politeka писала, что Димопулос застукала своего мужа врасплох: «Что ты прячешься?».