Як передає Politeka.net, в Instagram Санта Дімопулос опублікувала кілька яскравих кадрів, похвалившись розкішним відпочинком. Співачка показала, що вони з сім'єю відвідали найвідоміше колесо огляду в світі. Артистка продемонструвала, який прекрасний вид відкривається на місто.
"Нарешті ми відвідали найвище в світі колесо огляду", - підписала відео зірка.
Також вона похвалилася своїм ефектним вбранням і засмаглою шкірою. Від природи смаглява Санта стала ще темніше, перетворившись на справжню мулатку. Літній сарафан підкреслив точену фігурку зірки.
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Відзначимо, що на відпочинок співачка вирушила зі своїм чоловіком-бізнесменом і їх маленькою донькою, яка росте копією батька.
Як відомо, у Санти Дімопулос є син від попередніх стосунків з відомим телеведучим Андрієм Джеджулою. Хлопчик живе зі співачкою.
Нагадаємо, що Дімопулос в купальнику показала, як веселиться з донькою: фото.
Як повідомляла Politeka, Дімопулос застала свого багатого чоловіка зненацька під час відпочинку: "що ти ховаєшся?".
Також Politeka писала, що Дімопулос показала рідкісне фото з мамою: "я офігенна".