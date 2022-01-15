Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, показала свою найріднішу людину, привітавши її з важливим днем - зірка подякувала їй за найцінніше.

Санта Дімопулос завоювала популярність багато років тому, коли брала участь в українській "Фабриці зірок", а пізніше недовго пропрацювала солісткою "ВІА Гри", повідомляє Politeka.net.

Зараз артистка не тільки бере участь в різних зйомках, але також розповідає про своє життя в Instagram. В цей раз Санта Дімопулос розповіла про важливий день у своєї найріднішої людини - день народження мами.

Зірка розмістила чорно-біле фото, на якому обіймалася з матір'ю і посміхалася.

"З Днем народження, мамо! Спасибі за життя", - підписала кадр зірка.

Примітно, що в своєму Instagram жінка опублікувала фото, як її привітали близькі. Можна побачити троянди у вазі, а також новий телефон.

"...як виявилося, я офігенна дочка і теща 😂 і спасибі всім за душевні красиві зворушливі привітання! ", - написала Людмила Дімопулос.

"Може мати і теща?😂 😂 😂 ",- поцікавилася її дочка у відповідь.

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