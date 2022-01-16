Як пише Politeka.net, співачка Санта Дімопулос, яка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренко, похвалилася кадрами їх розкішного відпочинку в ОАЕ на своїй сторінці в Instagram.
"Ми зараз приїхали в готель в пустелі. І тут звичайно шалено красиво",-сказала співачка і провела рум-тур для своїх фоловерів.
Вона показала шикарну ванну кімнату з великою гідромасажною ванною.
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Потім Санта Дімопулос показала інтер'єр спальні, з якої є вихід на терасу з басейном.
Співачка пройшла на терасу, щоб продемонструвати вражаючий вид, який відкривається звідти.
У цей час біля шезлонгів, схоже знаходився чоловік Санти Дімопулос, який не планував потрапити в кадр.
"Що ти ховаєшся?» - сказав співачка, сміючись.
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