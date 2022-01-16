Відома співачка і переможниця одного з сезонів проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос поділилася цікавими кадрами.

Як пише Politeka.net, співачка Санта Дімопулос, яка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренко, похвалилася кадрами їх розкішного відпочинку в ОАЕ на своїй сторінці в Instagram.

"Ми зараз приїхали в готель в пустелі. І тут звичайно шалено красиво",-сказала співачка і провела рум-тур для своїх фоловерів.

Вона показала шикарну ванну кімнату з великою гідромасажною ванною.

Потім Санта Дімопулос показала інтер'єр спальні, з якої є вихід на терасу з басейном.

Співачка пройшла на терасу, щоб продемонструвати вражаючий вид, який відкривається звідти.

У цей час біля шезлонгів, схоже знаходився чоловік Санти Дімопулос, який не планував потрапити в кадр.

"Що ти ховаєшся?» - сказав співачка, сміючись.

Нагадаємо, Санта Дімопулос поділилася рідкісним фото з мамою, а та поспішила з відповіддю :" я офігенна"

Як повідомляла Politeka, Дімопулос продемонструвала, як проводить час з дітьми і чоловіком-бізнесменом в Дубаї: "по секрету..."

Також Politeka писала, що Дімопулос в купальнику показала, як розважається з донькою від чоловіка-бізнесмена