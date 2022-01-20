Ушла из жизни знаменитая французская актриса кино и телевидения, а также модель Люсьен Моро, которая прославилась благодаря многочисленным ролям в рекламе.

Трагической новостью поделился в своем Твиттере мэр предместья Парижа Аржантёй Филипп Дусе. Как стало известно, Моро ушла из жизни 16 января в возрасте 88 лет. При этом причина ее смерти не раскрывается.

«С великой грустью я только что узнал о смерти Люсьен Моро… Мои искренние соболезнования ее семье и близким. Жителям Аржантёя будет очень не хватать ее улыбки и хорошего настроения», - написал Дусе.

Он отметил, что Моро принимала активное участие в культурной и общественной жизни их города, в котором актриса проживала в последние годы.

Люсьен Моро родилась 17 февраля 1933 года в Реназе. В 1993 она переехала в Аржантёй, где и началась ее актерская карьера. Творческий путь актрисы был довольно необычным: однажды она нашла объявление в газете о поисках модели для рекламы. Уже в возрасте 60 лет Моро впервые создала свое актерское резюме и попала в банк данных агентства, предоставляющего артистические услуги пожилых людей.

С тех пор она стала настоящей звездой рекламы. Кроме того, актриса сыграла роли в таких сериалах, как: «Кто убил Бэмби?», «Жених на двоих», «Президент Эно», «Хороший парень» и других.

Напомним, ушла из жизни знаменитая актриса, поклонники безутешны.

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