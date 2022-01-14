Как сообщает Politeka.net, 14-летний Артем Фесько, который родом из поселка Попельня, Житомирской области, стал победителем нового сезона талант-шоу "Україна має талант", покорив публику своим непривычным оперным голосом. Главный приз за победу в шоу — 250 тыс. грн. парень намерен потратить на развитие своего таланта.
В своем Instagram Артем Фесько поделился с поклонниками новой фотографией.
На снимке Артем Фесько позировал возле празднично украшенной елки.
Юный артист, популярность которого после победы в "Україна має талант" резко возросла, собрал массу комплиментов.
«Классные носки», «Краш», «Очень красивый», «Файный», «Топовый», - пишут в комментариях.
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Артем Фесько ранее рассказывал, что считает своим призванием оперное пение, но и не исключает, что когда-нибудь сможет появиться на эстрадной сцене.
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