Артем Фесько, который выиграл новый сезон шоу "Україна має талант", поделился с поклонниками новым снимком.

Как сообщает Politeka.net, 14-летний Артем Фесько, который родом из поселка Попельня, Житомирской области, стал победителем нового сезона талант-шоу "Україна має талант", покорив публику своим непривычным оперным голосом. Главный приз за победу в шоу — 250 тыс. грн. парень намерен потратить на развитие своего таланта.

В своем Instagram Артем Фесько поделился с поклонниками новой фотографией.

На снимке Артем Фесько позировал возле празднично украшенной елки.

Юный артист, популярность которого после победы в "Україна має талант" резко возросла, собрал массу комплиментов.

«Классные носки», «Краш», «Очень красивый», «Файный», «Топовый», - пишут в комментариях.

Артем Фесько ранее рассказывал, что считает своим призванием оперное пение, но и не исключает, что когда-нибудь сможет появиться на эстрадной сцене.

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