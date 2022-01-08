Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 13-летний победитель нового сезона талант-шоу "Україна має талант" Артем Фесько, обладающий непривычным оперным голосом, поделился с поклонниками новой фотографией.
Поклонники прокомментировали новое фото победителя.
"Лучшие!!! 💯😍🌟 ", "Гордимся тобой 👏👍 ", "Молодец) 😍🔥 ","Здесь просто слов нет😍😍😍😍🔥🔥🔥❤️❤️", "Супер!! ❤️👏", - написали в сети.
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Напомним, что 13-летний Артем Фесько родился в селе Попельня, что в Житомирской области. Еще во время кастинга Артем ошеломил судей проекта исполнением арии Дивы Плавалагуны из культовой ленты "Пятый элемент".
Своим пением юный вокалист довел членов жюри и зрителей до слез, а присутствующие в зале аплодировали стоя. Однако не все согласились с победой Артема были и такие, кто считал, что есть и более достойные кандидаты.
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