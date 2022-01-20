Как передает Politeka.net, в Инстаграм Александр Пономарев опубликовал фото на камнях. Он умостился на фоне красивой природы и выглядел счастливым.
«Вчера на Крещение пришла хорошая новость! 8 миллионов просмотров песни #чому на моем YouTube! Коллег поздравляю @dzidzio @alekseev_officiel @pivovarovmusic! А Вам, уважаемые зрители – спасибо!», - подписал фото Пономарев.
В комментариях артисту оставили слова поздравления и комплименты.
«Супер, круто!», «Песня супер! Поздравляю!», «Ждем еще новых песен», «Молодец, дорогой», «Песня заслуживает еще больше просмотров», - пишут пользователи сети.
Дочь Пугачевой Орбакайте повеселилась в компании бывшего мужа матери: "Ничто человеческое им не чуждо"
Ушла из жизни знаменитая певица: специально заразилась коронавирусом, чтобы избежать вакцинации
Похищение 25-летней девушки в Киеве: в прокуратуре раскрыли подробности и что известно о подозреваемом
Победительницу "Х-Фактора" Аиду Николайчук неожиданно "похоронили" в Сети: "Оборвалась жизнь..."
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Как известно, Александр Пономарев вместе с Дзидзьо, Алексеевым и Пивоваровым совместно записали песню. Она стала очень популярной в сети.
Отметим, что Александр Пономарев в последнее время все реже появляется на телеэкранах, хотя раньше принимал участие в известных телепроектах.
Напомним, что Пономарев признался, по кому скучает на роскошном отдыхе у океана: "Не хватает…".
Как сообщала Politeka, Александра Пономарева не узнать на новом фото с отдыха: "Как пасечник".
Также Politeka писала, что Пономарев удивил отметинами на лице, появилось фото: "Неудачно прилег".