Известный исполнитель и композитор Александр Пономарев, который сейчас находится на отдыхе за границей, не сдержал эмоций от хороших новостей.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Александр Пономарев опубликовал фото на камнях. Он умостился на фоне красивой природы и выглядел счастливым.

«Вчера на Крещение пришла хорошая новость! 8 миллионов просмотров песни #чому на моем YouTube! Коллег поздравляю @dzidzio @alekseev_officiel @pivovarovmusic! А Вам, уважаемые зрители – спасибо!», - подписал фото Пономарев.

В комментариях артисту оставили слова поздравления и комплименты.

«Супер, круто!», «Песня супер! Поздравляю!», «Ждем еще новых песен», «Молодец, дорогой», «Песня заслуживает еще больше просмотров», - пишут пользователи сети.

Как известно, Александр Пономарев вместе с Дзидзьо, Алексеевым и Пивоваровым совместно записали песню. Она стала очень популярной в сети.

Отметим, что Александр Пономарев в последнее время все реже появляется на телеэкранах, хотя раньше принимал участие в известных телепроектах.

Напомним, что Пономарев признался, по кому скучает на роскошном отдыхе у океана: "Не хватает…".

Как сообщала Politeka, Александра Пономарева не узнать на новом фото с отдыха: "Как пасечник".

Также Politeka писала, что Пономарев удивил отметинами на лице, появилось фото: "Неудачно прилег".