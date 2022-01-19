Як передає Politeka.net, Олександр Пономарьов є відомим українським артистом і продюсером. Він був двічі одружений, перший шлюб у нього був з Оленою Мозговою, з якою у них з'явилася дочка Женя. А у 2012 - му році він розлучився зі своєю дружиною - Вікторією Мартинюк, з якою у них є син - Саша. З тої пори він тримає в секреті своє особисте життя.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олександр Пономарьов позує під час відпочинку під сонячними променями в солом'яному капелюсі.

"Христос Народився! Нарешті знайшов собі капелюх (62-63 розмір) в магазині на мене дивилися як на прибульця. Як Вам?", — запитав Олександр Пономарьов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Супер класно", "Круто!", "Головне, щоб вам було зручно. Але в ньому як Пасічник", "Щось не те, бджіл не вистачає", "Не слухайте нікого, вам заздрять! Красивому чоловікові все йде", "Дід Панас! Казку б ще, колоритно", "Класно! Головне, що сонце в голову не палить, на інше не звертайте уваги. Гарного відпочинку!".

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