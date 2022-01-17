Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець, продюсер і композитор Олександр Пономарьов, який до свят представив незвичайний дует з Дзідзьо, зараз насолоджується відпусткою на березі океану, та ділиться новими кадрами на своїй сторінці в соцмережі. Артист раніше зізнався, що для повного розслаблення йому не вистачає лише його улюблениці Ши.

Олександр Пономарьов у новому пості показав фото, зроблене на пляжі.

«Христос Народився ! Помітив що мене не впізнають без окулярів ! Почав користуватися цією фічею! Працює через раз 😁 післязавтра Водохреща ! Активно готуюся. П.с Вибачаюся за пісок на обличчі ! Невдало приліг», - написав артист у новому пості.

Однак прихильники Олександра Пономарьова не помітили вад на світлині.

«Фото супер», «Чудове фото! Гарного відпочинку і приємних вражень від подорожі», «Гарна Світлина! Гарного Вам відпочинку Маестро», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Пономарьов розповів про плани після повернення в Україну: "Попереду місяць...".

Як повідомляла Politeka, Пономарьов з жаркого курорту звернувся до українців і показав фото: "Молодий-завзятий...".

Також Politeka писала, що Олександр Пономарьов на пляжі за кордоном заспівав українською: несподіване відео.