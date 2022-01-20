Известная украинская певица и бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала себя в цветах на Мальдивах и рассказала о любимом времени года.

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась с поклонниками новыми яркими кадрами с отдыха. Сейчас Смеюха наслаждается теплом и солнцем на Мальдивах. Там звезда задумалась, каким временем года она могла бы быть.

Кроме того, Виктория неожиданно заговорила о любви.

«Я выбираю весну! С ее свежестью, куда более осязаемым ощущением новизны, чем в новогодние праздники, предчувствием, что жизнь забуяет новыми красками, и сердцем, наполненным любовью. А еще цветами. Именно они – это то, что сейчас является одним из самых ярких символов того, что место в моем сердце занял ОН. Я выбираю любовь – как единственное ощущение, которое хочу испытывать ежесекундно», - написала певица.

Она поделилась серией фото, на которых позировала на фоне тропических цветов. Смеюха была одета в короткое серебристое платье из легкой струящейся ткани. Наряд эффектно подчеркнул свежий загар артистки.

Поклонники Виктории тут же отреагировали на ее пост.

«Девушка весна», «Хороша по всем фронтам», «На дворе зима, а в душе весна!!», «Ого! Бесподобные фоточки!», «Фея», «Ну просто бесподобная, нет слов», - пишут люди.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" насмешила видом в одной майке в отпуске на Мальдивах.

Как сообщала Politeka, шикующая на Мальдивах Вика из "НеАнгелов" раскрыла своего спонсора.

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" в полосатом купальнике выставила напоказ свои прелести.