Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Недавно стало известно, что между ней и Славой Каминской произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что коллега издевалась над ней, поэтому она решила поставить точку в этой истории.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Смеюха показала, как отдыхает на Мальдивах, куда отправилась после новогодних праздников. На певице шикарный голубой купальник, в котором видно роскошную фигуру Виктории Смеюхи.

"Главный спонсор этой публикации - спорт!", — раскрыла Виктория Смеюха.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Красоточка", "И прекрасная генетика", "Виктория, что вы творите своей красотой!", "Ух какая горячая🔥🔥🔥 Красотка", "Виктория, что вы творите своей красотой!", "Я же говорила, лучшая фигура в мире - Виктория - Победа!".

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