Певица Виктория Смеюха, которая была солисткой группы "НеАнгелы", показала, как развлекается на Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы", а теперь строит активно сольную карьеру. Звезда сначала выпустила песню "Мы не ангелы", а недавно презентовала новую композицию "Говори, что хочешь. Видео собрали на ютуб-платформе сотни тысяч просмотров. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Виктория позировала в полосатом купальнике. Звезда сделала селфи, выбрал интересный ракурс.

"— И ты что, ходила в таком виде на дискотеку?

— Да.

— Ладно, одевайся и ложись спать…", - написала Виктория.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Тебе можно все", "Наша самая лучшая", "Ну Вика, ну красотка", "Ты просто сводишь с ума. Больше всего жду твоих фоток. Хорошего отдыха, приятных впечатлений, ярких красок, эмоций и много-много любви".

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