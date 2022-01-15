Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы", а теперь строит активно сольную карьеру. Звезда сначала выпустила песню "Мы не ангелы", а недавно презентовала новую композицию "Говори, что хочешь. Видео собрали на ютуб-платформе сотни тысяч просмотров. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Виктория позировала в полосатом купальнике. Звезда сделала селфи, выбрал интересный ракурс.
"— И ты что, ходила в таком виде на дискотеку?
— Да.
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— Ладно, одевайся и ложись спать…", - написала Виктория.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Тебе можно все", "Наша самая лучшая", "Ну Вика, ну красотка", "Ты просто сводишь с ума. Больше всего жду твоих фоток. Хорошего отдыха, приятных впечатлений, ярких красок, эмоций и много-много любви".
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