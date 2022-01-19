Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая недавно отправилась на Мальдивы на яркий отдых, смогла также заинтересовать фигурой.

Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является известной украинской артисткой, которая спустя много лет совместной работы со Славой Каминской решила работать отдельно. Коллеги расходились со скандалом и выяснением причин, но это только привлекло внимание фанатов. А сейчас артистка отправилась на отдых и удивляет романтичными кадрами.

«Гуд монинг!🏴‍☠️ Ее Величество VIKTORIA снова с Вами…😂 Какое фото больше нравится? 1,2,3,4,5,6,7? 🖤» - пишет Виктория под соблазнительными кадрами.

На них она позировала в полосатой майке и купальнике, который едва ли можно заметить.

«Бесподобные кадры!!!🤗🙌 Оочень нравятся; А кто короновал? Одни королевы, императоры, короли; Много фильтров на фото; Красивая 🔥 а почему фон какой-то не по Мальдивски ? сухие ветки и берёза или осина )) а пальмы где?)); По цвету 4, по эмоциям 6, по теплому морю и пляжу в сегодняшний зимний день - 1. А ты везде замечательная); где такие хащи на Мальдивах нашла, ну артистка; Все фото супер 🙌 Прекрасная Королева!; Королева фотошопа!!!😁; Королева она и на Мальдивах Королева» .

Также Смеюха опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Смеюха показала, как отдыхает на Мальдивах, куда отправилась после новогодних праздников. На певице шикарный голубой купальник, в котором видно роскошную фигуру Виктории Смеюхи.

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