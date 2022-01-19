Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является известной украинской артисткой, которая спустя много лет совместной работы со Славой Каминской решила работать отдельно. Коллеги расходились со скандалом и выяснением причин, но это только привлекло внимание фанатов. А сейчас артистка отправилась на отдых и удивляет романтичными кадрами.
«Гуд монинг!🏴☠️ Ее Величество VIKTORIA снова с Вами…😂 Какое фото больше нравится? 1,2,3,4,5,6,7? 🖤» - пишет Виктория под соблазнительными кадрами.
На них она позировала в полосатой майке и купальнике, который едва ли можно заметить.
«Бесподобные кадры!!!🤗🙌 Оочень нравятся; А кто короновал? Одни королевы, императоры, короли; Много фильтров на фото; Красивая 🔥 а почему фон какой-то не по Мальдивски ? сухие ветки и берёза или осина )) а пальмы где?)); По цвету 4, по эмоциям 6, по теплому морю и пляжу в сегодняшний зимний день - 1. А ты везде замечательная); где такие хащи на Мальдивах нашла, ну артистка; Все фото супер 🙌 Прекрасная Королева!; Королева фотошопа!!!😁; Королева она и на Мальдивах Королева» .
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Также Смеюха опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Смеюха показала, как отдыхает на Мальдивах, куда отправилась после новогодних праздников. На певице шикарный голубой купальник, в котором видно роскошную фигуру Виктории Смеюхи.
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