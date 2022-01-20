Популярная украинская певица Наталья Могилевская устроила танцы в купальнике прямо на снегу, подразнив своих поклонников.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась новыми веселыми кадрами в своем Инстаграм. На Крещение Могилевская показала, что в этом году осталась верна родному Днепру и вместо заграничных курортов вышла встречать праздник к реке. Певица позировала в купальнике прямо на снегу у реки.

Теперь же Могилевская решила показать, что происходило за кадрами этой фотосессии. На видео певица прогуливалась по снегу в том же полосатом купальнике и накинутом сверху удлиненном кардигане. Звезда напевала: «Лето, ах лето», пританцовывала и стреляла из хлопушки со словами: «С Новым годом!».

«Кто бы сомневался, что вы активно залайкаете предыдущие фотки. По вашим просьбам и многочисленным комментариям - ловите видео. Люблю!», - подписала эти кадры Могилевская.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Какое снежное лето», «Красотка», «Какая красивая женщина», «Ты прекрасна», «Натали, ты прекрасна», «Обожаю вас за этот позитив», - пишут люди.

Напомним, Могилевская показала, чем занимается, пока ее коллеги на заграничных курортах.

Как сообщала Politeka, Могилевская устроила впечатляющую битву образов.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала, как выглядит в домашней обстановке.