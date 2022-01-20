Как пишет Politeka.net, певица поделилась новыми веселыми кадрами в своем Инстаграм. На Крещение Могилевская показала, что в этом году осталась верна родному Днепру и вместо заграничных курортов вышла встречать праздник к реке. Певица позировала в купальнике прямо на снегу у реки.
Теперь же Могилевская решила показать, что происходило за кадрами этой фотосессии. На видео певица прогуливалась по снегу в том же полосатом купальнике и накинутом сверху удлиненном кардигане. Звезда напевала: «Лето, ах лето», пританцовывала и стреляла из хлопушки со словами: «С Новым годом!».
«Кто бы сомневался, что вы активно залайкаете предыдущие фотки. По вашим просьбам и многочисленным комментариям - ловите видео. Люблю!», - подписала эти кадры Могилевская.
Ее поклонники не смогли пройти мимо.
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«Какое снежное лето», «Красотка», «Какая красивая женщина», «Ты прекрасна», «Натали, ты прекрасна», «Обожаю вас за этот позитив», - пишут люди.
Напомним, Могилевская показала, чем занимается, пока ее коллеги на заграничных курортах.
Как сообщала Politeka, Могилевская устроила впечатляющую битву образов.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала, как выглядит в домашней обстановке.