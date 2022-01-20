Как передает Politeka.net, Оля Цибульская опубликовала у себя в Инстаграм фото, представ с длинными косичками в эффектном красном платье. Косички были накладными, но от этого артистка стала еще краше. Также Оля поделилась своим стихотворением, удивив необычным талантом.
«Как тебе?
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Не боюсь, що земля близько.⠀
Сокіл падає теж як камінь⠀
Наді мною твій подих близько:⠀
Я розтанула - не лукавлю .⠀
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Не боюсь, що болить в грудях ⠀
Наші губи - гаряча лава .⠀
Наді мною твій подих близько,⠀
Я пекуча твоя приправа», - поделилась Цибульская своей поэзией.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Оля солнце, умница, ты ангел красивый», «Вы очень классная», «Хорошо, это стихотворение или будущая песня! А тебе классно с косами!», «Ты так хороша», «Молодец красавица», «Очень подходит», «Класснючая. Как цыганочка», - пишут пользователи сети.
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