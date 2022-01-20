Как передает Politeka.net, Оля Цибульская опубликовала у себя в Инстаграм фото, представ с длинными косичками в эффектном красном платье. Косички были накладными, но от этого артистка стала еще краше. Также Оля поделилась своим стихотворением, удивив необычным талантом.

«Как тебе?

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Не боюсь, що земля близько.⠀

Сокіл падає теж як камінь⠀

Наді мною твій подих близько:⠀

Я розтанула - не лукавлю .⠀

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Не боюсь, що болить в грудях ⠀

Наші губи - гаряча лава .⠀

Наді мною твій подих близько,⠀

Я пекуча твоя приправа», - поделилась Цибульская своей поэзией.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Оля солнце, умница, ты ангел красивый», «Вы очень классная», «Хорошо, это стихотворение или будущая песня! А тебе классно с косами!», «Ты так хороша», «Молодец красавица», «Очень подходит», «Класснючая. Как цыганочка», - пишут пользователи сети.

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