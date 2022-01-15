Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою і подружкою продюсера Дзідзьо, поділилася з шанувальниками своїми проблемами.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Оля Цибульська засвітила кадри, зняті в ліжку. Вона лежала в ліжку, а поруч з нею лежав її чоловік. Артистка не стала розкривати подробиці про те, хто в їхній родині захворів, але заговорила про серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Соррі, що мене немає в сторіс. Була складна ніч, одужуємо. Лікуємося любов'ю, п'ємо, все що потрібно, дивимося Нетфлікс. Проведіть і Ви день з тим, кому потрібні зараз найбільше. Або з тим, хто найбільше потрібен вам", - звернулася Цибульська до своїх шанувальників.

Також Ольга поскаржилася на відому службу доставки ліків. Виявилося, що вночі у неї не вийшло замовити екстрену доставку потрібних їй препаратів.

Відзначимо, що Оля Цибульська дуже активно веде свій Instagram, де детально розповідає шанувальникам про своє особисте життя. Правда, співачка приховує свого чоловіка, який уникає публічності.

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