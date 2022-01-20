Как передает Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво поделился фото, на котором у него оказалось 10 рук, 8 из которых держали разные кухонные приборы.
«Я в 20 лет: считаю себя супермачо и гуляю до утра.
Я в 50 лет: знаю, что такое молекулярная кухня, работал почти со всеми мировыми кухнями, открывал рестораны, запускал производства продуктов, творил кулинарные шедевры для королевы Елизаветы — и все равно готовлю домашний рис с курицей и авокадо. Потому что свое, родное», - подписал фото Эктор, рассказав о своем любимом блюде.
В комментариях ему оставили массу теплых слов.
«Эдвард руки-ножницы», «Выглядит очень круто!», «Мне кажется, что в 20 вы были не очень и мачо. Сейчас, да, супер», "Лучший", - пишут пользователи сети.
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