Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво, у якого є свій ресторан в Києві, заговорив про свої помилки.

"3 причини, чому ваш ресторан закриється через 2 місяці. На правах досвідченого ресторатора розповім про основні помилки моїх колег і навіть мої власні, через які ресторани часто не протрималися на ринку довше декількох місяців", - зазначив Хіменес-Браво.

За його словами, до основних помилок відноситься повільність, коли ресторани не можуть швидко реагувати на реалії ринку. Наприклад, організувати доставку в карантин. Відсутність бізнес-плану та аналітики, а також ігнорування смаків цільового гостя також є помилкою. Ресторатор зазначає, що завжди потрібно порівнювати показники і зростання до поставленої мети, а також прислухатися до гостей закладу і враховувати їхні смаки.

"Це основні помилки, які я помітив і прожив сам", - підвів підсумок він.

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