Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив скупатися в ополонці на Водохреща та поділився своїми враженнями.

Як повідомляє Politeka.net, відомий 50-річний шеф-кухар, ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму Instagram часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе та свої плани.

Цього разу Ектор розповів, що вирішив вперше в житті скупатися в ополонці на Водохреще. За словами шеф-кухаря, йому сподобалося і він хоче ще.

"ТЕПЕР РОЗУМІЮ, ЧОМУ УКРАЇНЦІ НАЙБІЛЬШ ВОЛЬОВИЙ НАРОД. Вольовий, свободолюбний і "нескорений" — це одразу стає ясно після того, як виринаєш із крижаної води на Водохреще", - написав Хіменес-Браво.

"Висновок один – хочу ще 😀 Ще можна купатися? Кажуть, увечері теж)", - пояснив Ектор.

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