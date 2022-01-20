Как передает Politeka.net, в Инстаграм Влад Яма опубликовал фото со своей женой и сыном. Звездное семейство уже давно отправилось отдыхать за границу. Они успели побывать в Мексике и США. Теперь хореограф решил повезти семью в круиз, о чем рассказал в посте.
«Мы в круизе! Двигаемся на Юг. Впереди 5 новых стран и множество впечатлений! Но мы обязательно вернёмся. Полный вперёд!», - подписал фото Влад Яма.
В комментариях звездной семье оставили массу теплых слов. Многие обратили внимание на то, что артист сменил имидж и сбрил бороду.
«Ждем Вас! Хороших впечатлений и позитивных эмоций!», «Конечно, вернетесь! Куда вы денетесь. Мы ждем, вообще-то», «Вау! Круто! Хорошего отдыха!», «Счастливого отдыха и крутых эмоций!», «Без бороды лучше», «Какая счастливая улыбка», - пишут пользователи сети.
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