Відомий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма розповів про захоплення своєї дружини і незвичайної екскурсії, на яку вони заради нього вирушили в США.

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими знімками та розповіддю у своєму Instagram. Так, Яма розповів, що його дружина Лілія сильно цікавиться космосом. У зв'язку з цим їх сім'я вже кілька разів відвідувала Космічний центр імені Кеннеді під час своїх поїздок в США.

"Моя дружина хоче в космос. Ні, не в сенсі полетіти від мене. Просто обожнює небо, Зірки, космос і... Kennedy Space Center. Ми тут вже втретє і, впевнений, не в останній. Ліліану реально тягне сюди, як магнітом. І енергетика цього місця дійсно позамежна", - розповів хореограф.

Він поділився кадрами з їх екскурсії, на яких сімейство Ям позує на тлі різних "космічних" об'єктів. Відвідувачі Центру можуть побачити справжній космічний шаттл, ракети, двигуни, скафандри і навіть помацати шматочок Місяця.

У своєму пості Яма захопився тим, з якою гордістю американці розповідають про свій легендарний Політ на місяць.

У свою чергу, дружина танцюриста в коментарях написала: "Одного разу обов'язково полетимо".

Нагадаємо, Влад Яма з "Танці з зірками", який виїхав з сім'єю в США, поділився своєю радістю.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною і сином в Майамі поскаржився на несмачну їжу.

Також Politeka писала, що Влад Яма в Майамі засвітив свої апартаменти з величезним холодильником і видом на океан.