Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український хореограф, танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма нещодавно відправився на сімейний відпочинок разом з дружиною і дитиною. Тепер чоловік разом з ними активно показує різні моменти зі своїх буднів.
Зараз пара вирішила максимально багато часу приділити сімейному відпочинку, який вони також проведуть, подорожуючи країнами. Причому під час однієї з поїздок Влада Яму і його сім'ю застала негода.
Торнадо вирувало якраз тоді, коли вони вирішили трохи відпочити перед черговим повітом.
"Що не день, то пригоди" - пише Влад Яма з дружиною в Інстагаграм.
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Також Яма, який полетів з дружиною Ліліаною і сином Леоном на відпочинок в Америку, показав їх похід в космічний центр імені Кеннеді.
У центрі було також багато забігайлівок з фаст-фудом.
"Ось ви говорите:" чому американці такі повненькі?". Ось, будь ласка, ополо, серії імітацій, комп'ютери і хавчик, не відходячи від каси. Нікуди не треба йти навіть, всі сидять і точать. Ось так", - сказав Влад Яма.
Раніше Politeka повідомляла, що Влад Яма з " Танців з зірками "розповів про незвичайне бажання своєї дружини:" полетіти від мене..."
Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками", який виїхав з сім'єю в США, поділився своєю радістю: "сталося!".
Також Politeka писала, що Влад Яма з дружиною і сином в Майамі поскаржився на несмачну їжу: "50 доларів - і ні про що".