Відомий український хореограф, танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який разом з дружиною та сином полетів до Америки, висказався про американців.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український хореограф, танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свої плани.

Цього разу Яма, який полетів з дружиною Ліліаною та сином Леоном на відпочинок до Америки, показав їхній похід до Космічного центру імені Кеннеді.

У центрі було також багато забігайлівок із фаст-фудом.

"От ви кажете: "Чому американці такі повненькі?". Ось, будь ласка, ополо, серії імітацій, комп'ютери і хавчик, не відходячи від каси. Нікуди не треба йти навіть, усі сидять і точать. Отаке", - сказав Влад Яма.

Хореограф показав славнозвісний центр Кеннеді, у якому також було багато столів, за якими американці масово їли фаст-фуд.

"Їжа на кожному кроці і, в основному, фаст-фуд", - написав Яма.

Раніше Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" розповів про незвичайне бажання своєї дружини: "Полетіти від мене..."

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танці з зірками", який виїхав з сім'єю в США, поділився своєю радістю: "Здійснилось!".

Також Politeka писала, що Влад Яма з дружиною і сином в Майамі поскаржився на несмачну їжу: "50 доларів - і ні про що".