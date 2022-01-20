Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук, которая отдыхает за границей вместе со своей подругой Настей Каменских, похвасталась роскошным застольем.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Анна Андрийчук показала, что кушает в отпуске.

«Ещё ни единого отпуска не провела на идеальном и правильном питании. Часто в голове всплывает фраза Кейт Мосс: «Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой». Я с ней абсолютно согласна, ей очень идет худоба, вот пусть и не ест», - пошутила Анна Андрийчук.

Она отметила, что сама предпочитает фразы вроде «сколько той жизни» или «сало-сила…».

«Лично для меня приём пищи - это маленький праздник. В других странах хочется кушать всегда и всё, сложно отказать себе в чём-то. Ругала раньше себя за это. Злилась. А потом поняла, что в этом вся я», - поделилась своими мыслями девушка.

Анна Андрийчук добавила, что сумела успокоиться и начать наслаждаться жизнью.

Напомним, что Анна Андрийчук огорошила признанием о пополнении в семье: "Теперь мы счастливы!".

Как сообщала Politeka, Анна Андрийчук показала свою «ким» в прозрачных штанах: «И какие там Кардашьяны».

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