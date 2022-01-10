Відома дизайнер і колишня дружина позитиву з "Время и Стекло" Анна Андрійчук вийшла на зв'язок з райського місця і розповіла, де пропадає.

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук, яка є найкращою подругою Насті Каменських опублікувала свій останній пост ще минулого року – 20 грудня, і до сьогодні не з'являлася в Instagram. Тепер же красуня виклала красиве відео з відпочинку на березі океану в Мексиці і поділилася новинами.

В ролику можна побачити, як Анна крокує спиною до камери по безкрайньому пустельному пляжі уздовж океану, а за нею майорить на вітрі вільне Довге плаття. Волосся дівчини розпушені і трохи розпатлані бризом. Її хода легка і вільна, вона ніби ширяє над піском пляжу.

У підписі до публікації Андрійчук написала: "Я не підвела підсумки року, що минає. Не виставила фото з Нового року. Я навіть не зняла розпакування подарунків. За останні місяці стала менше з'являтися в інста. У мене все відмінно, просто пріоритети помінялися. Зараз я в райському місці з шалено улюбленими мені людьми. Ось ще трохи наберуся сил і почну бомбити фото. А поки - just relax".

Нагадаємо, Позитив після розлучення з кращою подругою Каменських заговорив про розчарування: "Для мене...".

Як повідомляла Politeka, Ексдружина Позитива приголомшила зізнанням про поповнення в родині і вперше показала дитину: "Тепер ми щасливі!".

Також Politeka писала, що Настя Каменських влаштувала справжній "розрив" з мамами і кращою подругою: "Скоро Аня стане популярнішою...".