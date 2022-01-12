Відома дизайнер і колишня дружина позитиву з "Время и Стекло" Анна Андрійчук викликала фурор кадрами з відпочинку, зачепивши навіть Дашу Астаф'єву.

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина Олексія Завгородного (відомого як Позитив) Анна Андрійчук зараз разом зі своєю найкращою подругою Настею Каменських відпочиває в Мексиці, і ділиться яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

У новому пості Анна Андрійчук похвалилася фігурою в синьому купальнику. Пікантності вона надала ркімі прозорими штанами, які одягла поверх.

Екс-дружину Позитив засипали компліментами.

"Ну, фсе🔥 капець Тулуму», «красуня», «Ох і Анна, ох і дівчина», «дуже хороша», «фігура🔥», «Божественно чарівна», «знову очі сховала», «соковито», "і які там Кардашяни", - захоплюються користувачі Мережі.

Не втрималася і відома українська модель і співачка Даша Астаф'єва.

"Кусь», - прокоментувала вона фото Анни Андрійчук.

Нагадаємо, про розлучення Олексія Завгороднього з дружиною столо відомо в 2021 році. Вони були разом 13 років.

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