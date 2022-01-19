Как сообщает Politeka.net, жена ведущего "Маски" и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая в новогодние праздники тяжело болела, уже пришла в себя и продолжает радовать поклонников. Так, в этот раз красотка пообщалась с фанатами в Instagram-сторис.
Кристине задали вопрос о ее расходах: "Сколько в месяц тратите на себя денег: салоны, одежда…"
На это девушка откровенно ответила, что не считала точную сумму, однако, смогла назвать приблизительную. Так, по ее словам, на все свои платежи и расходы, не считая рабочих, она тратит около 50-60 тысяч гривен. "Иногда может меньше, а если с покупками вещей, может, и больше".
Отметим, что ранее у Горняк спросили в сторис о том, подписывали ли они с Владимиром Остапчуком брачный договор. На это девушка ответила, что они с мужем обговаривали это, но договора пока не подписывали. Также Кристина добавила, что наблюдала развод мужа с первой и женой и она верит в его порядочность.
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