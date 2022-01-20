Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".
Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк засветила момент долгожданной встречи со своим мужем Владимиром Остапчуком. Как известно, недавно состоялась премьера фильма "Любовь и блогеры", и сейчас ведущий занят множеством работы.
"Доброе утро! Мы наконец-то встретились, а то с этим графиком, ух...", — рассказала Кристина Горняк.
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Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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