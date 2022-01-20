Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", вновь воссоединился со своей второй женой Кристиной Горняк.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк засветила момент долгожданной встречи со своим мужем Владимиром Остапчуком. Как известно, недавно состоялась премьера фильма "Любовь и блогеры", и сейчас ведущий занят множеством работы.

"Доброе утро! Мы наконец-то встретились, а то с этим графиком, ух...", — рассказала Кристина Горняк.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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