Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский покорил многих украинцев на шоу «Голос країни», в котором он участвовал в прошлом году. Артист выступал в команде Нади Дорофеевой и смог одержать первое место в проекте.

С тех пор Лазановский продолжает строить свою сольную карьеру, а также активно ведет странички в соцсетях, развлекая поклонников разным контентом.

Впрочем, находятся и те, кому не нравится творчество или личность Сергея. В своем новом посте певец показал, как реагирует на нападки со стороны таких людей.

На кадрах Лазановский появляется в домашней одежде и громко «здоровается» с соседями, которые начинают ругаться в ответ. Тогда певец также использует нецензурное выражение в их адрес. Стоит отметить, что артист просто отыгрывал эмоции под наложенную поверх видео запись на английском языке.

«Коротко о моем общении с хейтерами. Есть у меня такие себе «товарищи». Приветочка вам», - подписал кадры Лазановский.

Его поклонники тут же откликнулись.

«Эти «товарищи» такие смешные бывают. Люблю пообщаться с ними», «Просто не обращай внимание на хейтеров-трусов…Ты классно поешь и клипы тиктока снимаешь», «Мы с ними разберемся», - пишут люди.

Напомним, победитель "Голоса країни" Лазановский готовится к поездке на "Евровидение-2022".

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Лазановский переживает семейное горе.

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский решил поменять себя ради девушки.