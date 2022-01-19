Сергей Лазановский стал завоевывать популярность в Украине после победы на шоу "Голос країни" в прошлом году, сообщает Politeka.net. Певец выступал в команде Нади Дорофеевой.

Кроме развития сольной карьеры певец также активно делает публикации в разных соцсетях. Так, Сергей Лазановский разместил в Инстаграм шутливое видео с "душещипательной" историей об отношениях парня с девушкой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Бывало и так 🙈", - написал артист.

На кадрах Сергей Лазановский пытался изобразить неудачника, который за пять лет превращается в стильного красавчика.

"Она отказала мне три раза в отношениях пять лет назад... И я решил измениться и еще раз завоевать ее сердце... Увидев меня абсолютно другим...она не передумала и еще раз мне отказала", - написано на видео.

За два часа публикация собрала сотни просмотров и много комментариев.

"Ржунимагууу😂", "Жестко, конечно 😂😂😂", " Мощно😂😂", "😂", - написали пользователи Сети.

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