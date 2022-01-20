Как передает Politeka.net, в Инстаграм у шоумена и комика Максима Галкина появилось видео, на котором он показал свою 72-летнюю жену. Пугачева позировала в белом пуховике на заснеженном дворе. Судя по всему, пара вышла прогуляться во дворе своего роскошного особняка под Москвой.

Пугачева восхитилась увиденным, после чего сняла капюшон и заявила, что ей жарко.

«Скоро весна!», - подписал видео Галкин.

В комментариях звездной семье оставили много приятных отзывов. Поклонники обрадовались кадрам с Пугачевой, которую видят очень редко.

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Максим со мной одной!», «Алла Борисовна прекрасна», «Алла Борисовна очень оптимистична! Спасибо Максиму!», «Объявляйте уже скорее весну, надоела зима», «Красавица Вы наша! Всех Благ!», «Снегурочка Аллочка!», - пишут пользователи сети.

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