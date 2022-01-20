Російська співачка Алла Пугачова збентежила свіжим фото, на якому показала свій новий образ - зірка відмовилася від звичних балахонів на користь вузьких штанів, і, на думку користувачів, даремно.

Так, 72-річна Пугачова опублікувала фото, що розбурхало публіку, у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Примадонна з'явилася в кадрі не одна, а під ручку з молодим високим блондином. Співачка була у всьому темному: вузьких штанях, реглані та курточці з розкльошеними рукавами і хутром. Прикрасили образ об'ємний капелюшок, стильна невелика сумочка і черевики на масивному каблуці.

"Доброго ранку, хто просив повний образ?🥰", - підписала кадр Пугачова.

Користувачі тут же кинулися обговорювати побачене. Серед численних компліментів знайшлися коментарі з занепокоєнням щодо сильної худорлявості артистки. Втім, як припускають фанати, можливо, вся справа в невдало підібраному вбранні.

"А я захоплююся, молодець, змогла скинути вагу! Я мрію, але ніяк не виходить!"

"Можна не одягатися - і в халаті гарна!!!🔥"

"дуже худенька, ☹ чи здорова?"

"Треба спідниці! Об'ємні. Щоб була пропорція! Хіба це не очевидно! А. Б., ну самі подивіться. Але ноги вже не ті у вас. Вони занадто худі для вашого тіла голови..."

"Дуже вже видно худорбу!"

"Не красиво бути такою худою, не пропорційно"

"Це не здорова худорба, та й вікові люди погано виглядають сильно схудлими, куди старечу шкіру поділи!? Прищіпками зачепили, але все ж має бути в міру! Так схудла, молодець, їй подобається, та й добре, але що ж все на обговорення!?"

"Пропорцій у А. Б. ніколи і не було, тому і носила балахони, приховувала животик і шматки на спині, а тепер як пуголовок стоїть"

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