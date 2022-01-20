Так, 72-річна Пугачова опублікувала фото, що розбурхало публіку, у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Примадонна з'явилася в кадрі не одна, а під ручку з молодим високим блондином. Співачка була у всьому темному: вузьких штанях, реглані та курточці з розкльошеними рукавами і хутром. Прикрасили образ об'ємний капелюшок, стильна невелика сумочка і черевики на масивному каблуці.
"Доброго ранку, хто просив повний образ?🥰", - підписала кадр Пугачова.
Користувачі тут же кинулися обговорювати побачене. Серед численних компліментів знайшлися коментарі з занепокоєнням щодо сильної худорлявості артистки. Втім, як припускають фанати, можливо, вся справа в невдало підібраному вбранні.
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