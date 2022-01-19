Відома російська співачка Алла Пугачова записала відео, після того, як її розкритикували через фото, де вона показала себе крупним планом.

Як передає Politeka.net, знаменита російська співачка Алла Пугачова, свіже фото якої викликало значний ажіотаж у мережі прокоментувала кадр.

На фото Алла Пугачова відображена з сяючими тінями на очах, рум'янами на щоках і коричневою помадою. Волосся артистка залишила розпатланим. Кадру активно коментували в мережі.

Тепер на фан-сторінці, присвяченій артистці, з'явилося відео, в якому Пугачова пояснила, як зробила гучну фотографію.

"Так я повернулася подивитися, як помада у мене там ... Ну нічого, ну що робити", - сказала Примадонна.

У ролику Алла Пугачова відображена в стриманому чорному аутфіті з капелюшком на голові.

"Головне правдиво і з посмішкою», «Супер Алла... супер капелюшок!«, "На фотографії ненадо , подивитися , головне у людини душа Добра , Алла, дуже красива , дуже душевна, Добра обожнюю її», «Алла молодіє на очах», «не ставлюся до фанатів АП, але тут встану на її захист. Що ви все виглядаєте? Фото як фото. У всіх бувають невдалі знімки. Що це так роздувати? Все, прям, красуні Писання і майстри фотозйомки», - пишуть в коментарях.

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