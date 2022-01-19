Як передає Politeka.net, знаменита російська співачка Алла Пугачова, свіже фото якої викликало значний ажіотаж у мережі прокоментувала кадр.
На фото Алла Пугачова відображена з сяючими тінями на очах, рум'янами на щоках і коричневою помадою. Волосся артистка залишила розпатланим. Кадру активно коментували в мережі.
Тепер на фан-сторінці, присвяченій артистці, з'явилося відео, в якому Пугачова пояснила, як зробила гучну фотографію.
"Так я повернулася подивитися, як помада у мене там ... Ну нічого, ну що робити", - сказала Примадонна.
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У ролику Алла Пугачова відображена в стриманому чорному аутфіті з капелюшком на голові.
"Головне правдиво і з посмішкою», «Супер Алла... супер капелюшок!«, "На фотографії ненадо , подивитися , головне у людини душа Добра , Алла, дуже красива , дуже душевна, Добра обожнюю її», «Алла молодіє на очах», «не ставлюся до фанатів АП, але тут встану на її захист. Що ви все виглядаєте? Фото як фото. У всіх бувають невдалі знімки. Що це так роздувати? Все, прям, красуні Писання і майстри фотозйомки», - пишуть в коментарях.
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