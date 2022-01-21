Как передает Politeka.net, в Инстаграм Кристина Соловий опубликовала несколько фото, сделанных в Крыму. На снимках она позировала в воздушном легком платьице. Также она показала невероятные крымские пейзажи.
«На своих концертах я часто пела песню «Черноморец, матушка, черноморец». Некоторые люди приплясывали, некоторые плакали. А я всегда представляла, как однажды вернусь на Тарханкут и спою Черноморчик морю со скалы», - отметила певица.
Она напомнила своим поклонникам, что 20 января в Украине отмечают День Автономной Республики Крым.
Отметим, что Кристина Соловий прославилась после участия в шоу «Голос страны», где она была подопечной музыканта Святослава Вакарчука. После проекта артист стал продюсировать артистку и помог ей выпустить несколько песен.
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Сегодня Соловий продолжает строить сольную карьеру, выпуская свои собственные песни.
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