Як пише Politeka.net, Христина Соловій є успішною українською співачкою, яка була фавориткою Святослава Вакарчука на "Голос країни", а потім артист її продюсував. Нещодавно зірка знялася для чоловічого глянцю, примірявши на себе провокаційну білизну. А ще артистка не так давно випустила новий міні-альбом "Rosa Ventorum II". Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторі Христина була в купальнику. Зірка зняла себе на Селфі, показавшись крупним планом.
"До краю Пливи, поки будуть сили. Вже без сил, але пливла несамовито...",- написала Соловій.
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На другому фото Христина стояла біля берега Індійського океану, позуючи в сукні. На кадрах був Захід Сонця.
"Хочеться уповільнити час...",- написала Соловій.
А на останньому сторіс Христина вже сиділа на літньому майданчику.
"Харчуюся збалансовано, не переживайте", - написала зірка.
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