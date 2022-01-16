Як пише Politeka.net, Христина Соловій є успішною українською співачкою, яка була фавориткою Святослава Вакарчука на "Голос країни", а потім артист її продюсував. Нещодавно зірка знялася для чоловічого глянцю, примірявши на себе провокаційну білизну. А ще артистка не так давно випустила новий міні-альбом "Rosa Ventorum II". Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторі Христина була в купальнику. Зірка зняла себе на Селфі, показавшись крупним планом.

"До краю Пливи, поки будуть сили. Вже без сил, але пливла несамовито...",- написала Соловій.

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На другому фото Христина стояла біля берега Індійського океану, позуючи в сукні. На кадрах був Захід Сонця.

"Хочеться уповільнити час...",- написала Соловій.

А на останньому сторіс Христина вже сиділа на літньому майданчику.

"Харчуюся збалансовано, не переживайте", - написала зірка.

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