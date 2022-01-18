Як передає Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярному вокальному шоу "Голос країни", де стала улюбленицею Святослава Вакарчука. Після її участі в проекті артист став також її продюсером. Варто відзначити, що співачка стала першою підопічною Святослава Вакарчука.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Христина Соловій відзначає День народження 17 січня, їй виповнилося 29 років. На кадрах співачка насолоджується відпочинком на березі океану в Шрі-Ланці. На Соловій шикарне біле легке плаття, в якому вона поніжилася під променями призахідного сонця.

"Хочеться уповільнити час", — висловила своє бажання Христина Соловій.

Раніше повідомлялося, улюблениця Вакарчука Соловій в купальнику дозволила помилуватися собою на пляжі: "Несамовито..."

Також, улюблениця Вакарчука Соловій у крихітному купальнику поніжилася на пляжі: "Полетіла перевірити..."

Politeka розповідала, улюблениця Вакарчука Христина Соловій посварилася з найближчою людиною: "Як справжні..."