Як передає Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярному вокальному шоу "Голос країни", де стала улюбленицею Святослава Вакарчука. Після її участі в проекті артист став також її продюсером. Варто відзначити, що співачка стала першою підопічною Святослава Вакарчука.
Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Христина Соловій відзначає День народження 17 січня, їй виповнилося 29 років. На кадрах співачка насолоджується відпочинком на березі океану в Шрі-Ланці. На Соловій шикарне біле легке плаття, в якому вона поніжилася під променями призахідного сонця.
"Хочеться уповільнити час", — висловила своє бажання Христина Соловій.
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