Співачка Христина Соловій, яка була улюбленицею Святослава Вакарчука в "Голосі країни", показала, як насолоджується сонцем на Шрі-Ланці.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій є популярною українською співачкою. Зірка була на проекті" Голос країни", де потрапила до Святослава Вакарчука, який став у підсумку продюсером співачки. Нещодавно зірка випустила новий міні-альбом. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина стояла в міні-купальнику, позуючи на березі Індійського океану. Зірка вигнулася, демонструючи кожен вигин.

"Наші птахи відлітають зимувати в теплі краї. Полетіла за ними подивитися, що ж вони так унадилися в ці теплі краї. Тепер все ясно", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Афродіта", "Господи, язик відняло, дивлюся відео на повторі", "яка богиня", "на затоку більше схоже, якесь болото", "Ого, яка самочка".

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