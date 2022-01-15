Як пише Politeka.net, Христина Соловій є популярною українською співачкою. Зірка була на проекті" Голос країни", де потрапила до Святослава Вакарчука, який став у підсумку продюсером співачки. Нещодавно зірка випустила новий міні-альбом. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Христина стояла в міні-купальнику, позуючи на березі Індійського океану. Зірка вигнулася, демонструючи кожен вигин.
"Наші птахи відлітають зимувати в теплі краї. Полетіла за ними подивитися, що ж вони так унадилися в ці теплі краї. Тепер все ясно", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Афродіта", "Господи, язик відняло, дивлюся відео на повторі", "яка богиня", "на затоку більше схоже, якесь болото", "Ого, яка самочка".
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