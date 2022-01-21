Украинская певица Камалия, которую прозвали самой богатой артисткой Украины, смонтировала клип под свою песню, использовав кадры с недавнего отдыха.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 44-летняя Камалия, которая на днях слегла с высокой температурой, поделилась атмосферным роликом. Певица собрала все самые яркие видео с отдыха в Буковеле. Как известно, артистка большая фанатка горнолыжных курортов, поэтому много времени проводит в горах.

«Kamaliya - «Фаталіті». Катание на лыжах по склонам Буковеля под песню «Фаталіті», - подписала клип звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.

«Ваша семья замечательная», «Будьте счастливы Камалия! Очень красивая песня, спасибо!», «Вы так хорошо поете на украинском! Больше, пожалуйста», «Красивое видео», «Вы шикарно катаетесь на лыжах! Молодцы! Песня очень классная!», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц поинтересовалась у певицы, как ее самочувствие.

«Пока ужасно», - ответила Камалия.

Напомним, что Камалия показала, что творилось за кулисами ее нового клипа: видео.

Как сообщала Politeka, беда произошла у Камалиии, пришлось вызывать «скорую»: подробности.

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