Як пише Politeka.net, Камалія розповіла про свою хворобу в новому пості на сторінці в Instagram.

"Друзі, не дуже люблю ділитися з вами негативними моментами, але в турботі і про ваше здоров'я роблю це. У неділю довелося викликати швидку, так як мене лихоманило три дні, і температура не збивалася нижче 39⁰ С», - розповіла артистка.

Камалія побоювалася, що підхопила коронавірус. Із симптомів у неї росла температура, початок лихоманити, сильно боліла голова, був нежить, пропав нюх, занепад, сил, сонливість.

"Лікарі почали підозрювати у мене Флурону, це коли людина захворює двома вірусами одночасно, виявляється, що грип і Корона, можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи один одного! Зробили обидва тести, виявилося, що корони немає, а ось грип А присутній», - поділилася співачка.

Камалія розповіла, що її стан вже покращилася, і порадила здавати обидва тести в разі виникнення подібних симптомів.

"Так що, на сьогоднішній день потрібно здавати тести не тільки на Корновірус, але і на грип, виявляється його зараз багато! І як з'ясувалося, що можна ще й захворіти на Флурону! Здоров'я вам всім, дорогі, і міцного імунітету! Так, і не забуваємо приймати вітаміни і пити багато рідини, якщо захворіли!",- зазначила артистка.

Нагадаємо, найбагатша співачка України в чорній сукні міні дала спеку за кордоном: "Українська Бейонсе"

Як повідомляла Politeka, Камалія показала, що творилося за лаштунками кліпу, де були її чоловік і діти: відео

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України показала екстремальні розваги дочок-близнят: "щасливі дітки»