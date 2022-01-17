Українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою артисткою України через її чоловіка-мільярдера, вразила новими кадрами.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці Камалії в Instagram з'явилося нове відео. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

«Камалія стала спеціальним гостем вроцлавського фестивалю "В ритмі диско" в Польщі", - йдеться в пості.

Камалія виступала в ефектній чорній сукні-міні з глибоким декольте і шкіряним ліфом.

Фоловери артистки були захоплені виступом.

"За таку артистку і не соромно», «Камалія, вітаю», «красуня», «розумничка», "молодець", - написали вони в коментарях.

Камалія справила враження не тільки на шанувальників.

"Українська Бейонсе", - сказали ведучі фестивалю представляючи артистку публіці.

Відзначити, Камалія є заслуженою артисткою України, цього звання вона була удостоєна в 2004 році. У 2008 році вона перемогла в конкурсі «Місіс світу».

Також артистка є засновником шоу-центру "Камалія", який займається проведенням концертів, як українських, так і зарубіжних зірок.

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