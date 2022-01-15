Співачка Камалія, яку прозвали найбагатшою артисткою України, показала, як знімався її святковий Музичний кліп «Новий Рік».

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці Камалії в Instagram було опубліковано бекстейдж-відео зі зйомок кліпу.

У кліпі показані передноворічні клопоти головної героїні. Також на відео задіяні рідні Камалії: її чоловік-мільярдер Мохаммад Захур і дочки-близнючки Арабелла і Мірабелла.

"Kamaliya-Новий рік-фільм про фільм.

Бекстейдж на зйомках мого святкового музичного кліпу "Новий рік", - написала співачка.

Відомо, що режисером музичного кліпу став Владом Разіховський.

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