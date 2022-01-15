Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці Камалії в Instagram було опубліковано бекстейдж-відео зі зйомок кліпу.
У кліпі показані передноворічні клопоти головної героїні. Також на відео задіяні рідні Камалії: її чоловік-мільярдер Мохаммад Захур і дочки-близнючки Арабелла і Мірабелла.
Дочка Пугачової Орбакайте показала чоловіка-красеня, який молодший за неї на шість років: "Злагода вам, та любов"
Дочка Євгена Кошового, яка подрослішала, вразила зовнішністю в свій день народження: "Ого, яка..."
Знаменита співачка вирішила піти з життя після трагедії з сином: "Має намір знайти Шейна"
Конфлікт Білик і Вакарчука сплив назовні, на що образилася співачка: "Я вперше про це говорю"
Стихія насувається на Україну, погода різко зіпсується: в яких областях оголосили I рівень небезпеки
"Kamaliya-Новий рік-фільм про фільм.
Бекстейдж на зйомках мого святкового музичного кліпу "Новий рік", - написала співачка.
Відомо, що режисером музичного кліпу став Владом Разіховський.
Нагадаємо, найбагатша співачка України зворушила ніжними кадрами зі своїми доньками-близнючками
Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України похвалилася, який відпочинок влаштувала дочкам
А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України Покотила в гори, похвалившись відпочинком в казковій Лапландії