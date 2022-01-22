Известная украинская артистка Ольга Сумская показала, в каком виде перед ней предстал её муж Виталий Борисюк.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является популярной актрисой и телеведущей. Она известная благодаря роли "Роксоланы". Как известно, уже более 25-ти лет она замужем за Виталием Борисюком, с которым у них есть дочка - Анна.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз. На кадрах Ольга Сумская показывает своего мужа - Виталия Борисюк во взъерошенном виде. На артисте старомодный серый костюм, который явно не пришелся по размеру Борисюку. И также он продемонстрировал, какие у него бакенбарды. Также, Сумская сообщила, что в таком виде они готовятся к новому проекту.

"Так, сейчас посмотрим, какие у Борисюка "баки". Виталя, покажи свои "баки". Ух ты! Ты похож на Элвиса", — подметила артистка.

"Ну да, Виталя, вот это штаны", — смеется Ольга Сумская.

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