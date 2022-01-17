Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной украинской актрисой, которая с 83-го года радует своим творчеством. Звезда снимается в кино и играет роли в театре, получив за свой талант звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда замужем за Виталием Борисюком, с которым в браке уже 25 лет. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Сумская показала, как готовилась в гримерке к ночным съемкам.
"Сегодня ночная смена. И вот такой ночной обед у нас. Супчик вегетарианский, два салатика, курочка с гречкой, ну, я кушать не буду, возьму на утро".
"Съемка к 9 утра", - написала Ольга.
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"У меня редко бывает такая съемка в 12 ночи первая сцена, и уже вторая сцена в 7 утра", - сказала Ольга на втором сторис.
На следующем сторис звезда уже показала, с кем встречает утро. Рядом с Ольгой сидел Станислав Боклан. А возле него Алина Коваленко.
"Шел шестой час утра...", - написала Сумская.
"Партнерище. Алиша, скажи", - произнесла Ольга в видео.
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