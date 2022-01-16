Украинская актриса Ольга Сумская, прославившаяся главной ролью в "Роксолане", рванула с мужем Виталием Борсисюком и дочкой Анной в Буковель на Старый новый год.

55-летняя Сумская решила по-особенному отпраздновать Васильев день. Актриса с родными выбрались в заснеженный лес к целебному водному источнику. Соответствуюшими кадрами звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"С праздником Василия, друзья! ✋🏻🎄❄️Краса Яремче заворожила снова своим величием! Словно сама Снежная королева подарила нам эти прекрасные зимние пейзажи, реку Прут в хрустальной мгле, чистый воздух, белоснежную поляну Любви, воду из источника... Обожаю🌲!", - поделилась Сумская.

Ольга предстала на кадрах в цветастом платке, который чудно гармонировал с зимним пейзажем и сказочной картинкой в целом.

Украинцы бурно обсуждают увиденное:

"Какие вы крутые! Обожаю вас! И вам здоровья!"

"Оля, где вы сегодня пропадали, ваш муж сегодня один завтракал в романтике! - мы уже в Киеве! Началась работа"

"Ольга Вячеславовна - женщина-богиня !❤️🔥"

"Очень красиво и красиво, как героиня из сказки «Морозко». С Новогодними праздниками! ❤️"

"Так классно, по-семейному, как в настоящей сказке, лес, снег 🔥"

"Оленька, я восхищаюсь вашей семьей,❤️какие вы все добрые, открытые и искренние 🔥👏"

Напомним, что Ольга Сумская похвалилась своим российским зятем-актером, кто он и как выглядит: "Быть добру"

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