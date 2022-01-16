55-летняя Сумская решила по-особенному отпраздновать Васильев день. Актриса с родными выбрались в заснеженный лес к целебному водному источнику. Соответствуюшими кадрами звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"С праздником Василия, друзья! ✋🏻🎄❄️Краса Яремче заворожила снова своим величием! Словно сама Снежная королева подарила нам эти прекрасные зимние пейзажи, реку Прут в хрустальной мгле, чистый воздух, белоснежную поляну Любви, воду из источника... Обожаю🌲!", - поделилась Сумская.
Ольга предстала на кадрах в цветастом платке, который чудно гармонировал с зимним пейзажем и сказочной картинкой в целом.
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