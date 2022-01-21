Украинский певец, экс-судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, вместе с женой и детьми отправился в США, где выступил с аншлагом, а также погулял.

Дима Монатик завоевал большую любовь публики даже за пределами Украины, пишет Politeka.net. Артист вместе с семьей побывал в США, где выступил с аншлагом в Нью-Йорке, Чикаго и Сиэтле.

Работу певец решил совместить с отдыхом, и вместе с женой, Ириной, и сыновьями, Платоном и Данилом, прогулялись по разным городам.

В частности, Дима Монатик опубликовал фото с родными, сделанные в Нью-Йорке. (Чтобы посмотреть все, доскролльте до конца страницы)

Пост быстро собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. В частности, жена Димы Монатика, сделала неожиданное заявление о муже:

"Прекрасный первый Нью-Йорк в жизни наших птенчиков подарил нам массу воспоминаний на всю жизнь ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 все благодаря твоему творчеству и твоей личности, которую Так обожают во всем мире 🌍❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", - написала она.

"Какие же вы класснючие 😍🔥❤️", "Ира, Дима и их малыши‐карандаши", "Если честно,то очень очень-очень круто😍USA.Foto gold 👏🙌", - написали остальные пользователи Сети.

Напомним, Монатик рассказал, что омрачило его отдых с семьей в Диснейленде

Также Politeka сообщала, что Монатик в окружении семьи засветился возле известной киностудии

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