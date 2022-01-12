Как пишет Politeka.net, Ксения и Евгений Кошевой более 10 лет в браке. У пары есть двое дочерей - Варвара и Серафима. Раньше Ксения занималась танцами, но покинула сцену и теперь занята продвижением собственного бренда одежды, который создает стильные наряды для детей и женщин. А Евгений продолжает радовать украинцев своим актерским мастерством с "Квартал 95". Ксения, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото жена Кошевого показала стильное платье, в котором позировала ночью на Мальдивах, где сейчас отдыхает с мужем. Танцовщица выставила одну ножку вперед, демонстрируя ее в разрезе наряда. Как можно понять, этот наряд у Ксении был собственного дизайна.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под новым фото, ведь в сторис нет подобных инструментов.
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