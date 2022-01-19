Как пишет Politeka.net, Ксения - жена Евгения Кошевого из "Квартал 95". Бывшая танцовщица родила юмористу двоих дочерей - Варвару и Серафиму. Недавно пара летала отдыхать на Мальдивы. Но уже Ксения и Евгений вернулись обратно в Украину и жена Кошевого показала, как поработала над своей внешностью, опубликовав несколько новых сторис в Инстаграм.
На сторис Кошевая показала, как ей рисуют брови. Ксения лежала, пока над ней работал мастер.
А до этого звезда показывала совместное фото с супругом Евгением. Пара стояла на пляже в прозрачных нарядах в лучах заката.
"Я так хочу,чтобы эти моменты не заканчивались, Да?", - написала под фото артистка.
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Фанаты поставили под фотографиями более шести тысяч лайков и написали комментарии:
"Роскошная пара", "Вы огонь", "Обалденные"Красота, ой, ну артистка, обожаю".
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А еще Politeka сообщала, что жена Кошевого из "Квартал 95" в платье с разрезом впечатлила видом на Мальдивах: фото
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