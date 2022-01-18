Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной украинский певицей и звездой Евровидения, где заняла третье место. Также артистка победила на шоу "Маска" в образе Солнца, а еще стала главной героиней проекта "Холостячка" в надежде найти свою любовь. Там артистка выбрала себе победителя - Андрея Задворного, но отношения с ним не удалось построить после проекта. Сейчас Злата отдыхает на Занзибаре, а также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм.
В новых стори Огневич решила ответить на вопросы фанатов.
"Какие у вас отношения с Максимом Т. Дружба или возможно что-то больше?....", - спросил фанат.
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"Настоящая дружба, которая может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, насколько Макс крутой...", - ответила Огневич.
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