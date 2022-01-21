Звезды регулярно радуют поклонников не только яркими выступлениями, но также оригинальными костюмами и макияжем. Как сообщает Politeka.net, кадры украинских знаменитостей, которых преобразили умелые руки визажистов, показали на станице ЖВЛ в Инстаграм.

Отмечается, что подборку сделали по случаю дня яркого макияжа.

В Сети показали фото Нади Дорофеевой с Владимиром Дантесом, MÉLOVINа, Jerry Heil и Анны Тринчер.

Кадры вызвали бурную реакцию, особенно понравился пользователям Сети MЕLOVIN.

«MÈLOVIN просто невероятный», «Образ MÉLOVINa в самое сердечко», «Melovin - Круэлла - шикарный макияж и образ в целом», «Melovin шикарный в этом образе», «MÉLOVIN покорил», «Melovin самый яркий», «MÉLOVIN как Круэлла на танцах со звездами был просто безумно ярким», «Надя с Вовой 🔥❤», «Тринчер 🔥❤😍», - пишут в комментариях.

Оценила образ коллеги и певица Jerry Heil.

«Меловин тупо крашиха тут», - написала она в комментариях.

Напомним, Melovin засветился в объятиях роскошной блондинки, поразив признанием: «Я скучал…»

Как сообщала Politeka, Дорофеева после съемок "Голосу країни" застала дома неожиданную картину: Дантес оказался не один

Также Politeka писала, что Анна Тринчер раскрыла цену своей пластической операции и похвасталась результатом: "Первый раз показываю"