Звезды регулярно радуют поклонников не только яркими выступлениями, но также оригинальными костюмами и макияжем. Как сообщает Politeka.net, кадры украинских знаменитостей, которых преобразили умелые руки визажистов, показали на станице ЖВЛ в Инстаграм.
Отмечается, что подборку сделали по случаю дня яркого макияжа.
В Сети показали фото Нади Дорофеевой с Владимиром Дантесом, MÉLOVINа, Jerry Heil и Анны Тринчер.
Кадры вызвали бурную реакцию, особенно понравился пользователям Сети MЕLOVIN.
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«MÈLOVIN просто невероятный», «Образ MÉLOVINa в самое сердечко», «Melovin - Круэлла - шикарный макияж и образ в целом», «Melovin шикарный в этом образе», «MÉLOVIN покорил», «Melovin самый яркий», «MÉLOVIN как Круэлла на танцах со звездами был просто безумно ярким», «Надя с Вовой 🔥❤», «Тринчер 🔥❤😍», - пишут в комментариях.
Оценила образ коллеги и певица Jerry Heil.
«Меловин тупо крашиха тут», - написала она в комментариях.
Напомним, Melovin засветился в объятиях роскошной блондинки, поразив признанием: «Я скучал…»
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